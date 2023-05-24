2023/05/24 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي أُطلقت فيها أعيرة نارية وحالة الهلع وفرار الناس، الأحد، في مدينة كلاركسديل بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلع وفرار سريع.. كاميرا ترصد لحظة إطلاق النار وهرب في ولاية أمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلع وفرار سريع.. كاميرا ترصد لحظة إطلاق النار وهرب في ولاية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).