العراق يتسلّم قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة

2023/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، استرداد قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ضمن دبلوماسية الاسترداد، سفارة جُمْهُوريَّة العراق في واشنطن تتسلم قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة ⁧‫نيويورك‬⁩، تعود إلى الاف الرابع قبل الميلاد، سرقت من موقع ⁧‫أوروك‬⁩ الأثري في العراق أواخر عام 1990".

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