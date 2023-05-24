2023/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أمرا وزاريا بتعيين تسعة عشر من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي (www.mohesr.gov.iq) إلى الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2)".

وأوضحت أن "الشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري 787 المؤرخ في 2023/5/23".

الأمر الوزاري وقوائم الأسماء: التفاصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الماجستير والدكتوراه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الماجستير والدكتوراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).