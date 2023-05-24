"تركوا أطفالهم جوعى".. وزير الداخلية الكويتي يمنع تجديد إقامة زوجين مصريين

2023/05/24 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتعليمات من وزير الداخلية الكويتي، ستمنع الجهات المختصة تجديد إقامات زوجين وافدين وأطفالهما، بعدما تركا أبنائهما الستة وحدهم بالمنزل دون طعام لعدة أيام.

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