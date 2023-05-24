ارتفاع جديد بأسعار الذهب عالمياً

2023/05/24 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1975.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1977.85 دولار.

وحافظ مؤشر الدولار على مستواه، مما يجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بالاتجاه الذي ستمضي فيه أسعار الفائدة، إذ أن زيادتها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.37 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.38 دولار، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1453.16 دولارا.

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