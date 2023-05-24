2023/05/24 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار الحالي دحض الرؤية المغلوطة بأن العراق لا يدار إلا من خلال الدكتاتورية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "السيد الحكيم زار محافظة كركوك والتقى المحافظ راكان سعيد الجبوري ومدراء الدوائر فيها وعدد من قياداتها الأمنية".

واكد الحكيم بحسب البيان أن "كركوك عاصمة التنوع في العراق، والنجاح فيها نجاح لعموم العراق" ، مشيرا الى أن "الاستقرار الذي تعيشه كركوك ومستوى الإنسجام المجتمعي والمكوناتي جزء من حالة الاستقرار التي يعيشها العراق، حيث أن هذا الاستقرار جاء نتيجة للتضحيات العميقة ودماء الشهداء الزكية".

ودعا رئيس تيار الحكمة "مزيد من الانسجام الداخلي على مستوى القيادات الحكومية"، مبينا أن "الإنسجام شرط أساس لمواصلة تقديم الخدمات والارتقاء بالواقع العمراني والتنموي، وأشرنا إلى أهمية الهيئة التنسيقية للمحافظات، وأن تفعيلها دليل على اهتمام الحكومة الإتحادية بالمحافظات".





وأضاف كما "دعونا إلى استعادة مكانة رجل الدولة بعد حملة التشويه التي تعرض لها من خلال الإعمامات السلبية"، مؤكدا أن "الخدمات مدخل أساس لاستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي ومؤسسات الدولة وبالمسؤول الحكومي".

وبين أن "الاستقرار الحالي أثبت قدرة النظام الديمقراطي على تقديم نموذج حكم عادل على خلاف الرؤية المغلوطة التي أرادت إقناعنا أن العراق لا يدار إلا من خلال الدكتاتورية والرأي الواحد".

وختم بالقول إن "حكومة السوداني تحظى بغطاء سياسي يتمثل بائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل ائتلافا حاكما بعنوان وطني"، موضحا أن "من عوامل قوة حكومة السوداني هو التدرج الوظيفي والإداري لرئيس الوزراء ما جعله مطلع على المشاكل وآلية مضي القرارات إلى التنفيذ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: الاستقرار الحالي دحض الرؤية المغلوطة بأن العراق لا يدار إلا من خلال الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: الاستقرار الحالي دحض الرؤية المغلوطة بأن العراق لا يدار إلا من خلال الدكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).