فيديو.. تظاهرات حاشدة لموظفي مصافي الجنوب احتجاجاً على فرض ضرائب على الوقود

2023/05/24 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

تظاهر العشرات من موظفي شركة مصافي الجنوب، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قرارات فرض ضرائب على الوقود.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " العشرات من موظفي الشركة تظاهروا اليوم،ر فضا لقرار رفع الضرائب على أسعار الوقود ".

وأشار الى انهم "طالبوا الجهات المعنية بالعدول عن القرار، رافضين سد عجز الموازنة من شركة نفط الجنوب".

وتتضمن الموازنة الثلاثية في تفاصيلها فرض الضرائب الجديدة بنسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين و10% على زيت الغاز أو الكاز، و15% على الوقود المستورد، 1% على مبيعات النفط الأسود.

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