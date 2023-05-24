مسبح الشيطان.. سعودي

2023/05/24 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تجرؤ على السباحة في "مسبح الشيطان"؟ ورغم أن الاسم بحد ذاته كفيل ببعث شعور الرهبة في النفوس، إلا أن هذا لم يمنع المستكشف السعودي، عبدالله السعيد، من زيارته وتجربته بنفسه.

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