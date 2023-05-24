2023/05/24 | 10:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: 36.5 مليون دولار خسائر جرَّاء التعاقد مع شركة "منزيز" البريطانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/24 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: 36.5 مليون دولار خسائر جرَّاء التعاقد مع شركة "منزيز" البريطانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: 36.5 مليون دولار خسائر جرَّاء التعاقد مع شركة "منزيز" البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).