2023/05/24 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإعادة النظر بالقوانين التي تنظم العمل التجاري، وإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما كشفت عن نتائج التحقيقات الإدارية وإنجاز الدعاوى في هيئتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة المالية تتخذ حزمة اجراءات للحد مـن ظواهر الفساد فـي الوزارة المركز الخبري الوطني.

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