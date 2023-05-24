2023/05/24 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعت هيئة النزاهة، الاربعاء، الى إعادة النظر في جميع العقود...

ظهرت المقالة النزاهة: 36 مليون دولار خسائر جرَّاء التعاقد مع شركة منزيز البريطانية أولاً على المسلة.

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