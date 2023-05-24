إسرائيل.. تمرير الموازنة الجديدة بمخصصات واسعة لليهود الأرثوذكس والمستوطنات

2023/05/24 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، موازنة 2023-2024، مما يتيح متنفسا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة الرافضة لخطط تعديلات قضائية تبناها ائتلافه الديني القومي، وفقا لرويترز.

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