اليابان تحسم جدل انضمامها لحلف “الناتو”

2023/05/24 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي تصريحات كيشيدا بعد أن قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن الحلف الذي تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب في طوكيو، سيكون الأول من نوعه في آسيا، لتسهيل إجراء المشاورات في المنطقة.

وقال كيشيدا في جلسة برلمانية، الأربعاء: “لا علم لدي بشأن اتخاذ قرار لإقامة مكتب للحلف”.

وأضاف أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى حلف الناتو كدولة عضو أو شبه عضو.

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