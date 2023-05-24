2023/05/24 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنصار التيار الصدري يحيون الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر..



تذكير دائم بمواجهة الاستبداد بكل أشكالهالسوداني يحضر تمرينا في قاعدة بلد الجوية ويؤكد: رفع قدرات الجيش أولوية في البرنامج الحكومي.2023 يقترب من النصف والموازنة بلا حسم..



المالية النيابية تصوت على فقرات جديدة وتحدد موعدا لتسليم القانون إلى البرلمان.بشهادة هيئة النزاهة..



اختفاء مئة وعشرين مليار دينار من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في بابل.مئات العوائل مهددة بفقدان السكن في حي البساتين شمالي بغداد..



بعد تبليغهم بإزالة منازلهم لبناء مجسر.من اثني عشر مليون نخلة إلى مليونين فقط..



إنتاج التمور يتلاشى في واحة النخيل..



بفعل التغيرات المناخية والحروب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار التيار الصدري يحيون ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار التيار الصدري يحيون ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).