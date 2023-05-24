2023/05/24 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tnYmEKvngB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة من داخل أقدم سوق لتحميص الكرزات في السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة من داخل أقدم سوق لتحميص الكرزات في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).