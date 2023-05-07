لجنة الانضباط ترد اعتراض نادي كربلاء الرياضي

2023/05/24 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنةُ الانضباط اجتماعاً في مقرّ

الاتحاد لمُناقشةِ اعتراض نادي كربلاء

الرياضيّ حسب كتابهم بالعدد 103 المؤرخ

2023/5/7 ضد فريق نادي نفط الوسط ضمن الدوري

المُمتاز لفرق الرديف للموسم 2022/2023 في

مبار

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