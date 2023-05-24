لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات بشأن مباراة القاسم وكربلاء

2023/05/24 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ

العراقيّ لكرةِ القدم، لمُناقشةِ

تقريري المنسق الأمنيّ ومشرف مباراة

ناديي القاسم وكربلاء التي جرت في ملعبِ

النجف الأشرف ضمن منافساتِ الدوري

الممتاز بتاريخ 1752023، و

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