بعد هروبه من معسكر منتخب مصر.. ساويرس يوجه رسالة لأحمد بغدودة وهذا ما تعهد به

2023/05/24 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، رسالة للاعب المصارعة الرومانية، أحمد بغدودة، الذي هرب من معسكر منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة خارجية بتونس، مطالبا إياه بالعودة على أن يتكفل ساويرس نفسه بـ"إصلاح ما يضايقه"

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