أمير قطر في بغداد الشهر المقبل.. ملفات التجارة والاستثمار والأمن ستكون حاضرة

2023/05/24 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة يجريها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى العاصمة بغداد الشهر المقبل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن" الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيجري زيارة مهمة الى العاصمة بغداد، الشهر المقبل".

وأوضح انه "سيلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاثة، فضلا عن عدد من القيادات السياسية العراقية".

وتابع "كما سيبحث في بغداد الملف التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى".

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