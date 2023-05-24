2023/05/24 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، إنطلاق عملية أمنية استباقية في الحدود الجنوبية لمحافظة النجف.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالتنسيق مع قيادة شرطة النجف الاشرف، نفذت عملية امنية استباقية ضمن الحدود الجنوبية لمدينة النجف الأشرف".

واضافت أن "العملية بدأت بتفتيش ودهم المناطق المتاخمة لحدود محافظتي الديوانية والمثنى بالإضافة الى الخندق الأمني إضافة الى قواطع العمليات المجاورة حيث تهدف العملية الى تعزيز أمن واستقرار المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية جنوب النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية جنوب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).