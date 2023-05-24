أجسام غريبة في مدينة الصدر.. استنفار أمني وصقر بغداد طوّق المكان

2023/05/24 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بحدوث استنفار أمني بمدينة الصدر شرق بغداد على خلفية وجود اجسام غريبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قوة امنية طوقت سوق الحي في مدينة الصدر بعد ورود اخبار عن وجود اجسام غريبة عدد 2 ".

وأضاف أن "مفرزة من صقر بغداد (مكافحة المتفجرات) حضرت الى الموقع ".

وأوضح أنه "بعد تفكيك الاجسام تبين أنها عبارة عن عبوتين وهميتين، وتم رفعها دون حادث يذكر".

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