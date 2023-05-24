شاهد بالفيديو.. أين موازنة العراق 2023 ؟#الشرقية_نيوز

2023/05/24 | 11:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8tkL_cyySTI

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