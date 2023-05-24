2023/05/24 | 11:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت عملية أمنية، اليوم الربعاء، قرب الحدود الجنوبية لمدينة النجف الأشرف.

وذكر بيان للحشد، “بالتنسيق مع قيادة شرطة النجف الاشرف والوكالات الأمنية في المحافظة نفذت قطعات فرقة الإمام علي(ع) القتـالية اللواء الثاني بالحشد عملية إستباقية ضمن الحدود الجنوبية لمدينة النجف الاشرف المتاخمة لحدود محافظتي الديوانية والمثنى بالإضافة الى الخندق الأمني”.

وأضاف، أن “ذلك يأتي من أجل تعزيز امن واستقرار المحافظة”.

التالي

منذ ساعة واحدة

النزاهة تدعو لإعادة النظر بعقود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

منذ 16 ساعة

وزير الدفاع يوجه يمنح إجازة للجنود خلال فترة الامتحانات

منذ 17 ساعة

الإطاحة بأحد المشاركين بجريمة مجزرة سبايكر

منذ 19 ساعة

النزاهة: استقدام 7 متهمين بقضايا تلاعب وتهرب ضريبي في صلاح الدين

منذ 20 ساعة

النزاهة: استمرار صرف رواتب عبر 103 بطاقة “ماستر كارد” خاصة بمحاضرين تمَّ إنهاء تكليفهم

منذ 23 ساعة

جنايات بابل: الإعدام لقيادي في تنظيم داعش الإرهابي

منذ 23 ساعة

النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الداخلية

منذ 23 ساعة

السجن (15) سنة بحق احد مجرمي بيع المواد المخدرة

منذ يومين

النـزاهـة: استـقـدام مدير تـقـاعـد بلـدروز بتهــمة “تحويل متوفين لشهداء”

منذ يومين

النزاهة تضبط متجاوزين على عقارات عائدة للدولة بقيمة 47 مليار دينار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية قرب الحدود الجنوبية لمدينة النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية قرب الحدود الجنوبية لمدينة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).