نوكس ماتريكس: 10 سنوات من الأمن لتعزيز رؤية سامسونج لمستقبل أكثر أمناً

2023/05/24 | 12:03 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدمة سامسونج نوكس تشهد تطورات متلاحقة لحماية مليارات المستخدمين حول العالم وإطلاق حقبة جديدة لأمن الأجهزة طرحت سامسونج للإلكترونيات منصة الأمن “ماتريكس نوكس” قبل 10 سنوات.وتعد إحدى أفضل المنصات حماية في العالم، وتم تقديمها لأول مرة في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2013.لقد سجلت الشركة عقداً من الحماية الرائدة عالمياً للهواتف المحمولة حول أنحاء […]

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