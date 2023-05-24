النقل: 10 دول ستشارك بمؤتمر طريق التنمية في بغداد

2023/05/24 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، مشاركة 10 دول في مؤتمر طريق التنمية المقرر عقد يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزارة تواصل استعداداتها لمؤتمر طريق التنمية، بتوجيه من اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر، التي يرأسها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأوضحت الوزارة أن "الدول التي وجهت اليها وزارة النقل دعوةً لحضور المؤتمر، هي (السعودية، تركيا، سوريا، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عُمان، إيران)، وقد أكدت جميع هذه الدول رغبتها في الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر".

وأضافت، أن "المؤتمر سيعقد في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، يوم السبت المقبل (27 أيار الحالي)، ويستمر ليوم واحد فقط"، لافتةً الى أن "المؤتمر سيشهد الإعلان رسمياً عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع".

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