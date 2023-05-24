تعرف على آخر مستجدات الموازنة

2023/05/24 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حسم معظم بنود الموازنة تمهيداً للتصويت عليها.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، إن "اللجنة المالية استأنفت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اجتماعاً لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب".

وأوضح، أن "اللجنة، قررت زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج إلى إيضاح، فضلاً عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم".

وأضاف، أنها "استضافت أثناء الاجتماع رئيس مؤسسة الشهداء عبدالاله النائلي بشأن عمل الهيئة والموازنة الخاصة بها، فيما استعرض النائلي رؤية عن احتياجات المؤسسة للتخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع من أجل البرامج التنموية والاجتماعية للمؤسسة".

وتابع، "تم مناقشة عدد من البنود والمواد المقترحة بغية إنضاجها بما يسهم بتعظيم الايرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وانشاء المشاريع، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها".

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