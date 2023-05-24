الموسوي تكشف عن تعديلات على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

2023/05/24 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مستشارة رئيس الوزراء سناء الموسوي، اليوم الاربعاء، عن تعديلات ستطرأ على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وقالت الموسوي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “التقينا مع فريق متابعة حقوق المعاقين وكذلك مؤسسة البصيرة للمكفوفين ومشروع امتياز للمكفوفين واستمعت الى مطالبهم وبدورنا نقلنا احتياجاتهم الى رئيس الوزراء محد شياع السوداني لغرض متابعتها”.[…]

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