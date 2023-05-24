وزيرة المالية طيف سامي تعلن إعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي

2023/05/24 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة المالية طيف سامي تشكيل لجنة لإعادة النظر بالقوانين التي تنظم العمل التجاري، وإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي..

وخلال اجتماع موسع لمتابعة إصلاح قطاع المالية..



اكدت سامي وضع إجراءات للحد من ظواهر الفساد والعمل وفق جدول زمني لتطبيق استراتيجية النزاهة..

وكشفت عن اعداد خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الإجراءات المتبعة في اعداد الحسابات الختامية..



مبينة ان من أولويات الوزارة وضع وتنظيم عقارات الدولة وحمايتها من التجاوز والسيطرة عليها

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