رونالدو يسجد بعد تسجيله هدف الانتصار ضد الشباب!

2023/05/24 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولفت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه خلال مشاركته في مباراة فريقه النصر ضد الشباب، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

ملعب “الأول بارك” احتضن قمة الجولة 28 من دوري روشن، التي شهدت نجاح النصر في قلب الطاولة على الشباب بفوزه بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا 0-2.

وقاد رونالدو فريقه لانتصار ثمين بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

وركض “الدون” للاحتفال مع زملائه خارج أرض الملعب، وبعدها قرر النزول للسجود، قبل أن يقوم بحركة الاحتفال الشهيرة له وصرخة Si””.

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