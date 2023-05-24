2023/05/24 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wyp_lucA9tg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان المسرح الصيفي في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان المسرح الصيفي في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).