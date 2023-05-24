الانتخابات التركية.. أوزداغ يختار دعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة

2023/05/24 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم "حزب النصر" المناهض للاجئين، أوميت أوزداغ، أنه اختار دعم مرشح المعارضة الرئاسي، كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة، في خطوة معاكسة لحليفه السابق سنان أوغان، الذي أعلن دعمه للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، قبل أيام.

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