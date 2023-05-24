2023/05/24 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يعزي السيد مقتدى الصدر وملفات اخرى في النشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: no7fKsSWGAA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يعزي السيد مقتدى الصدر وملفات اخرى في النشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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