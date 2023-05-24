الاعرجي يلتقي بالاعرجي ، ويؤكد على دور رجال الدين في التماسك المجتمعي في سنجار

2023/05/24 | 12:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، على أهمية دور رجال الدين بتعزيز التماسك المجتمعي في سنجار.وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـايزيدي 24 ، ان الاخير “استقبل، أحد وجهاء قضاء سنجار، محمود الأعرجي رئيس تجمع شيعة سنجار ، وشهد اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في قضاء سنجار، وبحث سبل الحفاظ على أمن واستقرار القضاء، …

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