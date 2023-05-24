شاهد ما حدث لصغير

2023/05/24 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت أنثى موظ وصغيرها بتوقف حركة المرور في مدينة برنس جورج بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، عندما حاولت الأم عبور طريق سريع لكن وليدها لم يستطع أو لم يرد القفز فوق الحاجز الخرساني الفاصل في منتصف الطريق.

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