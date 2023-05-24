في مسقط رأس البرازيلي فينيسيوس.. الناس يشاركونه آلامه من العنصرية

2023/05/24 | 12:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساو غونسالو (البرازيل) (أ ف ب) – في ملعب فلامنغو حيث بدأ نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور مسيرته الكروية، وصف اللاعب الواعد لكرة القدم البرازيلية بييري أمارو ريكاردو العنصرية التي يتعرّض لها مثله الأعلى في إسبانيا بـ”اللاإنسانية”.في هذا المركز التدريبي للنادي الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو، يحلم ريكاردو، البالغ من العمر 18 عامًا، […]

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