2023/05/24 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أدت الصراع على الانتخابات المرتقبة في الاقليم الى مناوشات في...

ظهرت المقالة اشتباكات برلمان الاقليم..



إنذار بالعودة الى السلاح لحسم صراع النفوذ أولاً على المسلة.

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