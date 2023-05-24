2023/05/24 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول...

ظهرت المقالة الجامعة العربية تشكر شبكة الاعلام العراقي لدورها في مكافحة الإرهاب أولاً على المسلة.

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