الاستخبارات تضبط عصابة حاولت بيع ‘كلى’ بـ90 مليونا في ديالى

2023/05/24 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء،ضبط عصابة حاولت بيع ‘كلى’ بـ90 مليونا في ديالى.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،إنه “بعد ورود معلومات استخباراتية عن […]

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