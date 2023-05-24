انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية اليوم

2023/05/24 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، الأربعاء، انخفاضا في مزاد اليوم، حيث سجل 265,381,865 دولارا. وبحسب جدول نافذة بيع العملة، وتابعه / المركز الخبري الوطني/، فأن المركزي باع خلال […]

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