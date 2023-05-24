دراسة جديدة: الجوع يسهم في محاربة الشيخوخة

2023/05/24 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن الشعور بالجوع يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الشيخوخة عند بعض الكائنات الحية، مشيرةً إلى أنه هذا الأمر تم تجربته بنجاح على ذبابة الفاكهة.ويقول الباحثون المشاركون في الدراسة في جامعة ميتشغان الأمريكية، إنه عندما تم تعريض ذبابة الفاكهة لظروف جعلتها تشعر بالجوع لفترة أكبر، كانت النتيجة بقاؤها […]

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