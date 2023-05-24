تركيا بين خيارين

2023/05/24 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري على الرغم من أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لَمْ يحسم الجولة الأولى للانتخابات التي جرت في الرابع عشر من الجاري لصالحه، إلَّا أنَّه حلَّ أوَّلًا مقارنة...أكمل القراءة ←

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