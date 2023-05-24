قوة مقتدى وأوهام شعبه

2023/05/24 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف ليس هناك استطلاع للرأي العام في العراق لكي نعرف مستويات شعبية هذا الزعيم السياسي أو ذاك.ولكن هل هناك أهمية لذلك الرأي في ظل تمكن الأحزاب والميليشيات من...أكمل القراءة ←

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