العراق بعد 2003 دولة فاشلة

2023/05/24 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد الكناني لا تختلف مراكز الأبحاث على ان الدولة الفاشلة هي” الدولة العاجزة عن أداء وظائف التنمية وحماية أمنها وفرض سيطرتها على أراضيها وحدودها”.وهناك دراستان إحداهما لكل من (جيرالد...أكمل القراءة ←

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