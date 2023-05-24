بمبلغ 90 مليوناً.. الإطاحة بعصابة متهمة ببيع الاعضاء البشرية في ديالى

2023/05/24 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة من ثلاث اشخاص يرومون بيع (كلى) مقابل مبلغ مالي مقداره 90 مليون دينار في ديالى.

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