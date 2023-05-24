2023/05/24 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل

ناصر صالح الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن

مشروع طريق التنمية سيوفر 100 ألف فرصة

عمل كمرحلة أولى ومليون فرصة بعد إكماله

وإنجازه، فيما أشار الى ان مسار القطار

ضمن المشروع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء يوعد العراقيين بـ100 ألف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء يوعد العراقيين بـ100 ألف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).