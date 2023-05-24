بعد انقطاع التيار الكهربائي.. نادي كربلاء يستغرب تصرف ادارة ملعب النجف

2023/05/24 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مشرف فريق كربلاء بكرة القدم صاحب

عباس، استغرابه من تصرف ادارة ملعب

النجف الدولي عندما بادرت بإطفاء

التيار الكهربائي عن الملعب أثناء أداء

فريقه للتدريبات مساء أمس الثلاثاء، ما

تسبب بقطع الوحدة الت

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