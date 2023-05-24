باكستان.. الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا

2023/05/24 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة

الباكستانية إسلام أباد، الثلاثاء،

بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران

خان في 8 قضايا.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن قرار

الإفراج بكفالة (لم تحددها) عن خان في 8

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