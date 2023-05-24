الصدر لأتباعه: قاطعوا الفاسدين وذوي العقائد المنحرفة ووحدوا صفوفكم لأجل الإصلاح

2023/05/24 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مناصريه لأن يقاطعوا الفاسدين وذوي العقائد المنحرفة وأن يوحّدوا صفوفهم لأجل الإصلاح

ودعا الصدر في تغريدة على تويتر بمناسبة ذكرى استشهاد والدة السيد محمد محمد صادق الصدر, دعا أنصاره الى توحيد الصفوف لأجل الإصلاح.

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