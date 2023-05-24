ديالى.. الاستخبارات تحبط صفقة بيع

2023/05/24 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احباط صفقة بيع (كلية) بمبلغ قدره 90 مليون دينار واعتقال 3 متورطين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من ثلاث اشخاص يرومون بيع (كلى) مقابل مبلغ مالي مقداره (90) مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات من الجريمة المنظمة بديالى".

وأشار الى أنه "تم استدراج المتهمين والقبض عليه بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".

وتابع البيان "حيث تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/ اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

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