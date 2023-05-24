بعد الإساءات العنصرية.. تضامن وتعاطف مع فينيسيوس في مسقط رأسه

2023/05/24 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ملعب فلامنغو حيث بدأ نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، مسيرته الكروية، وصف اللاعب الواعد لكرة القدم البرازيلية، بييري أمارو ريكاردو، العنصرية التي يتعرض لها مثله الأعلى في إسبانيا بـ"اللاإنسانية".

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